Какой смысл: Мальчишки от пят до макушек в снегу. Смеются иль плачут- Понять н?? могу
Русский язык
Какой смысл: Мальчишки от пят до макушек в снегу. Смеются иль плачут- Понять н?? могу
Ответ(ы):
Гость:
Мальчишки от ног до головы в снегу. Смеются или плачут Не могу понять
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