Номер 29 пожалуйста очень срочно нужно

Математика
Номер 29 пожалуйста очень срочно нужно
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1:6800 2:16 3:1640 4:202
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