В отеле есть 720 метров ткани три восьмых этой ткани израсходовали на пошив костюмов остальные ткани сшили платья

Математика
В отеле есть 720 метров ткани три восьмых этой ткани израсходовали на пошив костюмов остальные ткани сшили платья
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дано: 720 м ткани; 1) 3/8 ткани ушло на пошив костюмов = 270 (м) 720:8 (т.к. три ВОСЬМЫХ) = 90; 90х3 (т.к. ТРИ восьмых) = 270. 2) 720-270=450 (м) - ткани ушло на пошив платьев.
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