В отеле есть 720 метров ткани три восьмых этой ткани израсходовали на пошив костюмов остальные ткани сшили платья

Гость: Гость:

Дано: 720 м ткани; 1) 3/8 ткани ушло на пошив костюмов = 270 (м) 720:8 (т.к. три ВОСЬМЫХ) = 90; 90х3 (т.к. ТРИ восьмых) = 270. 2) 720-270=450 (м) - ткани ушло на пошив платьев.