Помогите написать сочинение 5класс на тему кем яхочу быть и почему

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Помогите написать сочинение 5класс на тему кем яхочу быть и почему
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Все спрашивают, кем же я хочу быть? Ответ очень прост, хочу я летать на луну и до звёзд. Я очень хочу стать космонавтом, потому-что это очень интересная и захватывающая профессия. Мне будет очень интересно познавать различные планеты, такие как луну, солнце, марс, юпитер, сатурн и даже другие галактики! Я думаю, что возможно на других планетах есть жизнь и я мечтаю быть первым, кто её найдёт и весело поболтает с инопланетным разумом силой мысли, ведь они наверное не знают нашего языка. Вот кем я хочу стать.
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