Решить уравнение способом выделения квадрата двучлена 1. x^2+2x-3=0 2. x^2-6x-7=0 Решите ??акое сможете

Алгебра
Решить уравнение способом выделения квадрата двучлена 1. x^2+2x-3=0 2. x^2-6x-7=0 Решите ??акое сможете
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) ( x + 3)(x - 1)= 0 Произведение равно 0,когда один из множителей равен 0,значит, x + 3 = 0 x= - 3 x - 1 = 0 x = 1 2) ( x - 7)(x + 1) = 0 x - 7 = 0 x = 7 x + 1 =0 x = - 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какое животное обитает в Воронежской области, ровесник мамонтов?
Ответить
Математика
Номер 29 пожалуйста очень срочно нужно
Ответить
Математика
Найдите значение выражения а) |-5,2|+|3,6| б) |-4,32|:|-1,8| в) |-3 5/9|-|-1 11/18|
Ответить
Математика
Число яблок в ящике меньше 200. их можно разделить поровну между 2,3,4,5,6 детьми. сколь??о яблок в ящике. Помогите правильно записать условие и ре...
Ответить
Математика
(2802+11178:54)*(30*20+120*4)= Помогите пожалуйста!!!
Ответить