Решить уравнение способом выделения квадрата двучлена 1. x^2+2x-3=0 2. x^2-6x-7=0 Решите ??акое сможете
Алгебра
Решить уравнение способом выделения квадрата двучлена 1. x^2+2x-3=0 2. x^2-6x-7=0 Решите ??акое сможете
Ответ(ы):
Гость:
1) ( x + 3)(x - 1)= 0 Произведение равно 0,когда один из множителей равен 0,значит, x + 3 = 0 x= - 3 x - 1 = 0 x = 1 2) ( x - 7)(x + 1) = 0 x - 7 = 0 x = 7 x + 1 =0 x = - 1
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