Решите уравнения 1. y2-25=0; 2. 3x+9x=0
Алгебра
Решите уравнения 1. y2-25=0; 2. 3x+9x=0
Ответ(ы):
Гость:
1. y^2-25=0 y^2=25 y1=5; y2=-5 Ответ: -5;5 2. 3x^2+9x=0 x(3x+9)=0 x=0 3x+9=0 3x=9 x=9/3=3 Ответ: 0 или 3
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