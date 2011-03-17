Решение 14 целых 3/17-11 целых 4/17=
Математика
Решение 14 целых 3/17-11 целых 4/17=
Ответ(ы):
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14целых3/17-11целых4/17= =2целых 16/1
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