1.какую хитрость придумал кзязь Олег чтобы захватить царьград 2.расскажи как погиб князь Игорь 3.как отомстила княгиня Ольга за смерть мужа

Гость: Гость:

1. он к ладьям прибил колеса, таким образом, русские войска могли поехать на них к Цврьграду. 2. его захватили древляне и убили 3. княгиня Ольга поехала собирать дань с древлян, но попросила она у них не меха и прочее, а с каждого дома по 2 голубя. Древляне отдали ей такую дань. Как только настала ночь, Ольга велела к птицам привязать бумагу и поджечь ее, птицы полетели на крыши домов (в свои гнезда) и подожгли дома древлян.