1.какую хитрость придумал кзязь Олег чтобы захватить царьград 2.расскажи как погиб князь Игорь 3.как отомстила княгиня Ольга за смерть мужа
Окружающий мир
1.какую хитрость придумал кзязь Олег чтобы захватить царьград 2.расскажи как погиб князь Игорь 3.как отомстила княгиня Ольга за смерть мужа
Ответ(ы):
Гость:
1. он к ладьям прибил колеса, таким образом, русские войска могли поехать на них к Цврьграду. 2. его захватили древляне и убили 3. княгиня Ольга поехала собирать дань с древлян, но попросила она у них не меха и прочее, а с каждого дома по 2 голубя. Древляне отдали ей такую дань. Как только настала ночь, Ольга велела к птицам привязать бумагу и поджечь ее, птицы полетели на крыши домов (в свои гнезда) и подожгли дома древлян.
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