(50баллов) Напишите пожалуйста в какой комнате вашего дома вы отдыхаете и расскажи??е как и от чего вы отдыхаете на английском(если будет перевод, то ответ будет лучшим)

Английский язык

(50баллов) Напишите пожалуйста в какой комнате вашего дома вы отдыхаете и расскажи??е как и от чего вы отдыхаете на английском(если будет перевод, то ответ будет лучшим)

Автор: Гость