(50баллов) Напишите пожалуйста в какой комнате вашего дома вы отдыхаете и расскажи??е как и от чего вы отдыхаете на английском(если будет перевод, то ответ будет лучшим)
Английский язык
(50баллов) Напишите пожалуйста в какой комнате вашего дома вы отдыхаете и расскажи??е как и от чего вы отдыхаете на английском(если будет перевод, то ответ будет лучшим)
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