Какие особенности погоды в Антарктиде?

Гость: Гость:

А) малым углом падения солнечных лучей, что зависит от географического положения материка; б) полярной ночью, в течение которой материк сильно охлаждается; в) огромным ледяным покровом (запас холода) , образовавшимся в период общего похолодания климата Земли; г) большой высотой над уровнем океана; д) способностью белого покрывала отражать солнечные лучи, отражается 90 % солнечного тепла; е) огромной разницей температур во внутренней и прибрежной частях материка, в результате чего образуются стоковые ветры, дующие со скоростью 360 км/ч.