Какие особенности погоды в Антарктиде?

География
Какие особенности погоды в Антарктиде?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) малым углом падения солнечных лучей, что зависит от географического положения материка; б) полярной ночью, в течение которой материк сильно охлаждается; в) огромным ледяным покровом (запас холода) , образовавшимся в период общего похолодания климата Земли; г) большой высотой над уровнем океана; д) способностью белого покрывала отражать солнечные лучи, отражается 90 % солнечного тепла; е) огромной разницей температур во внутренней и прибрежной частях материка, в результате чего образуются стоковые ветры, дующие со скоростью 360 км/ч.
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