521 Один рабочий работал 3 дня, по 7 ч. в день, а другой - 2 дня, по 8 ч. в день. Вместе они ??зготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготовляли деталей поровну ?

Математика

521 Один рабочий работал 3 дня, по 7 ч. в день, а другой - 2 дня, по 8 ч. в день. Вместе они ??зготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготовляли деталей поровну ?

Автор: Гость