521 Один рабочий работал 3 дня, по 7 ч. в день, а другой - 2 дня, по 8 ч. в день. Вместе они ??зготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготовляли деталей поровну ?

Математика
521 Один рабочий работал 3 дня, по 7 ч. в день, а другой - 2 дня, по 8 ч. в день. Вместе они ??зготовили 481 деталь. Сколько деталей изготовил каждый рабочий, если за час они изготовляли деталей поровну ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 7·3=21 (ч) - работал первый рабочий. 2) 2·8=16 (ч) - работал второй рабочий. 3) 21+16=37 (ч) - работали вместе. 4) 481:37=13 (д. ) - изготавливали за 1 час. 5) 13*21=273 (д.) - изготовил первый рабочий. 6) 13*16=208 (д.) - изготовил второй рабочий.
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