Что значит фразеологизм?

Литература
Что значит фразеологизм?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Переносный смылсл слова 
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