Сколько граммов оксида меди (2-х валентностью) образовалась при прокалывании 12,8 граммов меди. Помогите срочно
Химия
Сколько граммов оксида меди (2-х валентностью) образовалась при прокалывании 12,8 граммов меди. Помогите срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Си + О2 = 2СиО 128 160 находим массу СиО; м( СиО) = 12,8*160/128 ;; м( СиО)= 16г
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Пжжжжж 1) -3/5 - 1/5 2) -1/3 - 2/3 3) -3/7 - 4/7 4) -1/5 - 5/7 5) -5/6 - 1/3 6) -1/8 - 3/4 7) -4 3/8 - 2 1/4 8)-6 1/2 - 3 5/7