Сколько граммов оксида меди (2-х валентностью) образовалась при прокалывании 12,8 граммов меди. Помогите срочно

Химия
Сколько граммов оксида меди (2-х валентностью) образовалась при прокалывании 12,8 граммов меди. Помогите срочно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Си  +  О2  = 2СиО 128                  160 находим массу СиО;  м( СиО) = 12,8*160/128 ;;  м( СиО)= 16г
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