Геометрические фигуры все
Математика
Геометрические фигуры все
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Треугольник, круг, квадрат, прямоугольник, трапеция, ромб, овал, восьмиугольник, куб, шар, цилиндр, конус, параллелепипед, полукруг, кольцо, равносторонний треугольник.
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