Пречислите отлечительные признаки внешнего и внутренего строения круглых червей по сравнению сплосками . Какие из них свидетелиствуют о более высокой организацыии круглых червей
Биология
Пречислите отлечительные признаки внешнего и внутренего строения круглых червей по сравнению сплосками . Какие из них свидетелиствуют о более высокой организацыии круглых червей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прежде всего это твердое тело из плотной ткани и очень высокая способнасть востоновленияв случае повреждения
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