переведите пжжж Я бы хотела что бы моя идеальная школа была большой, чистой и тепл??й. Хотелось бы что бы в нашей школе были большие кабенеты, спотзалы и что бы в кабенет химии был полон реакций и т.д . И в моей идеальной школе...
Английский язык
переведите пжжж Я бы хотела что бы моя идеальная школа была большой, чистой и тепл??й. Хотелось бы что бы в нашей школе были большие кабенеты, спотзалы и что бы в кабенет химии был полон реакций и т.д . И в моей идеальной школе должны быть шкафчики для вещей и чтобы у нас моленькая перемены были по двадцать менут и уроки наченались с девяти часов утра и домашнее задание было творческим .так должга выгледить моя идеальная школа п
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I'd like that would be my ideal school was big, clean and warm. I would like to have that in our school, there were large rooms, spotzaly and hit would kabenet chemistry was full of reactions and so on. And in my ideal school should be lockers for things and that we molenkaya changes were twenty menut nachenaet and lessons from nine o'clock in the morning and homework was creative .so my ideal school should look like
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
521.ОДИН РАБОЧИЙ РАБОТАЛ 3 ДНЯ, ПО 7 Ч В ДЕНЬ, А ДРУГОЙ- 2 ДНЯ,ПО 8 Ч В ДЕНЬ. ВМЕСТЕ ОНИ ИЗ??ОТОВИЛИ 481 ДЕТАЛЬ. СКОЛЬКО ДЕТАЛЕЙ ИЗГОТОВИЛ КАЖДЫЙ Р...
Английский язык
Русский язык
Помогите сделать для проверки. не слитно или раздельно: (Не)безынтересный материа??; (не)респектабельный человек; (не)преходящие духовные ценности;...
Математика