переведите пжжж Я бы хотела что бы моя идеальная школа была большой, чистой и тепл??й. Хотелось бы что бы в нашей школе были большие кабенеты, спотзалы и что бы в кабенет химии был полон реакций и т.д . И в моей идеальной школе...

Английский язык

переведите пжжж Я бы хотела что бы моя идеальная школа была большой, чистой и тепл??й. Хотелось бы что бы в нашей школе были большие кабенеты, спотзалы и что бы в кабенет химии был полон реакций и т.д . И в моей идеальной школе должны быть шкафчики для вещей и чтобы у нас моленькая перемены были по двадцать менут и уроки наченались с девяти часов утра и домашнее задание было творческим .так должга выгледить моя идеальная школа п

Автор: Гость