Вычислите удобным способом используя распределитеььный закон умножения 39*9 , 5*52 , 3*901
Математика
Вычислите удобным способом используя распределитеььный закон умножения 39*9 , 5*52 , 3*901
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
39=30+9 (30+9)*9=30*9+9*9= 270+81=351 52=50+2 (50+2)*5=50*5+2*5= 250+10=260 901=900+1 (900+1)*3=900*3+1*3= 2700+1=2701
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