Помогите сделать для проверки. не слитно или раздельно: (Не)безынтересный материа??; (не)респектабельный человек; (не)преходящие духовные ценности; ничуть (не)сентиментален; (не)худший вариант; (не)полный перечень; (не)располож...

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Помогите сделать для проверки. не слитно или раздельно: (Не)безынтересный материа??; (не)респектабельный человек; (не)преходящие духовные ценности; ничуть (не)сентиментален; (не)худший вариант; (не)полный перечень; (не)расположен к дискуссии; разве это (не)приемлемое решение?; вовсе (не)плохая акварель; (не)приспособленный человек; отнюдь (не) справедливое постановление; (не)знакомый мне ландшафт; (не)ведомая растительность; (не)высок и (не)мал ростом; (не)фиолетовая краска; это было (не)понятнее всего; (не)виноват в происшедшем; был земляк (не)стар, (не)молод; очень (не)выгодный контракт; (не)бескомпро- миссная затея; (не)знакомая, но весёлая компания; (нелицеприятный разговор; (не)южные катакомбы; (не)готов к апелляции; (не)иссякаемый источник; нисколько (не)интересное сообщение; (не)деликатный ответ; (не)продолжительные переговоры; (не)ук- люжий человек; вторая часть ещё (не)интереснее, чем первая; он становился всё (не)довольнее; оказаться в (не)лучшем положении; содержался (не)строже прочих; (не)годен к употреблению; (не)от- личимы ни по вкусу, ни по запаху; (не)корректный вопрос.

Автор: Гость