560/70+200/100= (180/9)*(95/19)= (1000-400)/3/5= 280/46( 610-608)= 160/2*(300/300)= 60*6/(810/9)=
Математика
560/70+200/100= (180/9)*(95/19)= (1000-400)/3/5= 280/46( 610-608)= 160/2*(300/300)= 60*6/(810/9)=
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Ответ:45400 это сразу после последнег =
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