5617-х*60=4177 решите уровнение плиз молю
Математика
5617-х*60=4177 решите уровнение плиз молю
Ответ(ы):
Гость:
60х=4177-5617 60х= -1440 х= =1440/60 х= -24
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