Разработайте алгоритм своих действий при получении информации о радиационной ав??рии

Гость: Гость:

• Находясь на улице, немедленно защитите органы дыхания платком (шарфом) и поспешите укрыться в помещении.• Оказавшись в укрытии, снимите верхнюю одежду и обувь, поместите их в пластиковый пакет и примите душ.• Закройте окна и двери. Включите телевизор и радиоприемник для получения дополнительной информации об аварии и указаний местных властей.• Загерметизируйте вентиляционные отверстия, щели на окнах (дверях) и не подходите к ним без необходимости.• Сделайте запас воды в герметичных емкостях.• Открытые продукты заверните в полиэтиленовую пленку и поместите в холодильник (шкаф).• Для защиты органов дыхания используйте респиратор, ватно-марлевую повязку или подручные изделия из ткани, смоченные водой для повышения их фильтрующих свойств.• При получении указаний через СМИ проведите йодную профилактику, принимая в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г) йодистого калия, а для детей до 2-х лет – ? часть таблетки (0,04 г).• При отсутствии йодистого калия используйте йодистый раствор: три-пять капель 5% раствора йода на стакан воды, детям до 2-х лет – одну-две капли.