59 суток сколько недель и часов

Математика
59 суток сколько недель и часов
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Часов-1416 Недель- 8 полных и 3-ое суток
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Объясните что значит диалектные слова. Списать диалектные слова : Тропинка:межа,рубеж,путник,пешеходка,прямушка,стёжка,ступник,путёк,запутник,стоп...
Ответить
Алгебра
Вычислить: а)корень 4√81+корень3√125; б) (корень 5√2)^5-^3√0,001; в) ^4√(-3)^4+3^3√8/27; Помогите пожалуйста
Ответить
Математика
Реши зодочу портной купил отрез ткани белого цвета длиной 7м отрез ткани красного цвета длиной 3м цена тканей одинакова всего он заплатил 18000руб ...
Ответить
Английский язык
Помогите с временами, не понимаю^^^^^
Ответить
География
Синквейн к слову океан
Ответить