Объясните что значит диалектные слова. Списать диалектные слова : Тропинка:межа,рубеж,путник,пешеходка,прямушка,стёжка,ступник,путёк,запутник,стопинка

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Объясните что значит диалектные слова. Списать диалектные слова : Тропинка:межа,рубеж,путник,пешеходка,прямушка,стёжка,ступник,путёк,запутник,стопинка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тропинка: межа, пешеходка,прямушка,стёжка.
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