5x/x-4 + 13+x/4-x помогите решить , заранее спасибо
Алгебра
5x/x-4 + 13+x/4-x помогите решить , заранее спасибо
Ответ(ы):
Гость:
Что тебе именно нужно ? Грффик ?
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