...:6=27054 ...:7=4083(ост.4) ...:8=13020(ост.7) ...:4=17900(ост.2) ...:96=7(ост.84) ...:87=9(ост.16)

Математика
...:6=27054 ...:7=4083(ост.4) ...:8=13020(ост.7) ...:4=17900(ост.2) ...:96=7(ост.84) ...:87=9(ост.16)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 6×27054= 162324 2) 7×4083+4= 28585 3) 8×13020+7= 104167 4) 4×17900+2= 71602 5) 96×7+84= 756 6) 87×9+16= 799 УДАЧИ))))
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