Y=x^2-8x+15 построить график функции
Математика
Y=x^2-8x+15 построить график функции
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По идее это должно быть правильно
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