Ромео и Джульетта 4-5 акт,вопросы. 1)Сцена прощания Ромео и Джульетты.Кто ведёт себ?? мудро 2)На что решится Джульетта после разговора с родителями 3)Что делает Джульетту отважной после разговора с родителями Там неотважной...
Литература
Ромео и Джульетта 4-5 акт,вопросы. 1)Сцена прощания Ромео и Джульетты.Кто ведёт себ?? мудро 2)На что решится Джульетта после разговора с родителями 3)Что делает Джульетту отважной после разговора с родителями Там неотважной а на что решается 4)Что делает её отважной какой выход предложит ей монах 5)Какие чувства она испытывает
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