ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! Верно ли утверждение 0,01 м ^3= 10 дм^3?
Физика
ПОМОГИТЕ! ПОЖАЛУЙСТА! Верно ли утверждение 0,01 м ^3= 10 дм^3?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,в 1 м.10,дм.,умножить 0,01 м.на 10,получится 1
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