Из предложения выпишите слово с неизменяемой приставкой, в которой при произноше??ии парный глухой согласный уподобляется следующему после приставки звонкому согласному звуку (происходит озвончение). Лягушка так увлекалась это...

Русский язык
Из предложения выпишите слово с неизменяемой приставкой, в которой при произноше??ии парный глухой согласный уподобляется следующему после приставки звонкому согласному звуку (происходит озвончение). Лягушка так увлекалась этой сказкой, что замирала и её приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе, под сгнившее крыльцо нашего старого дома, на ступеньках которого ухитрялись расцветать одуванчики.
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Гость:
Это слово "Сгнившее"
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