Помогите поже просто соедените паронимы.

Русский язык
Помогите поже просто соедените паронимы.
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Гость:
Дипломант - дипломат  поступок - проступок 
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