{6(5х+1)-5(6х+1)gt;х (х-3)(х+5)lt;0

Математика
{6(5х+1)-5(6х+1)gt;х (х-3)(х+5)lt;0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 30 x + 6 -30x + 5 > x   ⇒ 11> x  ⇒ x < 11  (  На координатной прямой все точки лежат правее числа 11 , т.е   х ∈ ( - ∞ ; 11 )  Второе неравенство рассматриваем решение на координатной прямой по методу интервалов. Отрицательные значения функция принимает при х ∈ (- 5 ; 3 ) Общее решение системы  ( - 5 ; 3 )
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Помогите написать эссе про вирусы 6 класс,пожалуйста...
Ответить
Русский язык
В лесочке,над речкой,построена дачка.На дачке живет небольшая собачка.покажи на г??анице каких частей слова находятся опасные словосочетания.в како...
Ответить
Математика
Помогите с алгебры 7класс н459 1столбик н 460 1столбик
Ответить
Русский язык
Сочинение-описание опишите Лидию Михайловну из рассказа Уроки Французского
Ответить
Русский язык
Упр 52(помогите срочно ,приехала поздно домой не смогла сделать)
Ответить