{6(5х+1)-5(6х+1)gt;х (х-3)(х+5)lt;0

Гость: Гость:

30 x + 6 -30x + 5 > x ⇒ 11> x ⇒ x < 11 ( На координатной прямой все точки лежат правее числа 11 , т.е х ∈ ( - ∞ ; 11 ) Второе неравенство рассматриваем решение на координатной прямой по методу интервалов. Отрицательные значения функция принимает при х ∈ (- 5 ; 3 ) Общее решение системы ( - 5 ; 3 )