Упр 52(помогите срочно ,приехала поздно домой не смогла сделать)
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Упр 52(помогите срочно ,приехала поздно домой не смогла сделать)
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Золотой человек,золотая середина,золотое кольцо Черный юмор,черное небо,черная кошка Белый снег,белые ночи Красный цветок,красна девица Толстый мужчина,толстая колбаса Тонкая шея,тонкий намек Прозрачный бокал,прозрачная вода Хрустальная ваза,хрустальные глаза Бедный юноша,бедная почва Богатый предприниматель,богатый внутренний мир Быстрый конь,быстрый завтрак
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