Упр 52(помогите срочно ,приехала поздно домой не смогла сделать)

Русский язык
Упр 52(помогите срочно ,приехала поздно домой не смогла сделать)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотой человек,золотая середина,золотое кольцо Черный юмор,черное небо,черная кошка Белый снег,белые ночи Красный цветок,красна девица Толстый мужчина,толстая колбаса Тонкая шея,тонкий намек Прозрачный бокал,прозрачная вода Хрустальная ваза,хрустальные глаза Бедный юноша,бедная почва Богатый предприниматель,богатый внутренний мир Быстрый конь,быстрый завтрак
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите решить задачу
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите перевести на казахский. Моя любимая игра монополия. Она очень интересная и развивающая. она учит развивать стратегию и общению с людьми и ...
Ответить
Русский язык
Как пишется с улицЕ или с улицИ
Ответить
Математика
Привет, решите пожалуйста -9+(6,3)= --3-(-(+5))= остальные примеры я знаю. Заранее спа??ибо )0)
Ответить
Математика
Известно, что буква О – это цифра нуль, значения П и И совпадают, В, Я также совпада??т. Восстановите пример на сложение: ДВЕСТИ + ТРИСТА = ПЯТЬСОТ.
Ответить