Помогите перевести на казахский. Моя любимая игра монополия. Она очень интересная и развивающая. она учит развивать стратегию и общению с людьми и многому другому.
Қазақ тiлi
Помогите перевести на казахский. Моя любимая игра монополия. Она очень интересная и развивающая. она учит развивать стратегию и общению с людьми и многому другому.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің сүйікті ойыным монополия. Ол өте қызықты және үдетпелі. ол дамыт- стратегияны оқиды және адамдармен жанасушылыққа және многому сыртқа.
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