Помогите перевести на казахский. Моя любимая игра монополия. Она очень интересная и развивающая. она учит развивать стратегию и общению с людьми и многому другому.

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Помогите перевести на казахский. Моя любимая игра монополия. Она очень интересная и развивающая. она учит развивать стратегию и общению с людьми и многому другому.

Автор: Гость