Привет, решите пожалуйста -9+(6,3)= --3-(-(+5))= остальные примеры я знаю. Заранее спа??ибо )0)
Математика
Привет, решите пожалуйста -9+(6,3)= --3-(-(+5))= остальные примеры я знаю. Заранее спа??ибо )0)
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Гость:
1) -2,7 2) -2 Вроде так
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