Сочинение-описание опишите Лидию Михайловну из рассказа Уроки Французского
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Сочинение-описание опишите Лидию Михайловну из рассказа Уроки Французского
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добрая,замечательна,помогла своему ученику не смотря на то что её могут уволить,могла понять и когда её подопечный (ученик )уехал она присылала ему макароны, год назад читала всё не могу вспомнить
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