В лесочке,над речкой,построена дачка.На дачке живет небольшая собачка.покажи на г??анице каких частей слова находятся опасные словосочетания.в каком слове на месте одной буквы две орфограммы. покажи как перенести последние слов...
Русский язык
В лесочке,над речкой,построена дачка.На дачке живет небольшая собачка.покажи на г??анице каких частей слова находятся опасные словосочетания.в каком слове на месте одной буквы две орфограммы. покажи как перенести последние слова строк.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строк перенести нельзя потаму чтотам одна гласная
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