В лесочке,над речкой,построена дачка.На дачке живет небольшая собачка.покажи на г??анице каких частей слова находятся опасные словосочетания.в каком слове на месте одной буквы две орфограммы. покажи как перенести последние слов...

Русский язык
В лесочке,над речкой,построена дачка.На дачке живет небольшая собачка.покажи на г??анице каких частей слова находятся опасные словосочетания.в каком слове на месте одной буквы две орфограммы. покажи как перенести последние слова строк.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Строк перенести нельзя потаму чтотам одна гласная
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