В лесочке,над речкой,построена дачка.На дачке живет небольшая собачка.покажи на г??анице каких частей слова находятся опасные словосочетания.в каком слове на месте одной буквы две орфограммы. покажи как перенести последние слов...

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В лесочке,над речкой,построена дачка.На дачке живет небольшая собачка.покажи на г??анице каких частей слова находятся опасные словосочетания.в каком слове на месте одной буквы две орфограммы. покажи как перенести последние слова строк.

Автор: Гость