6 класс помогите кому не трудно любое задание можете решить.
Математика
6 класс помогите кому не трудно любое задание можете решить.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.а) -11 б) +2 в) 23 г) 32
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