6 класс помогите кому не трудно любое задание можете решить.

Математика
6 класс помогите кому не трудно любое задание можете решить.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.а) -11 б) +2 в) 23 г) 32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю 2/3 и 5/9;7/8 и 15/16;1/100 и 1/20;3/50 и 7/150 Помогите!
Ответить
Литература
Какие семейные ценности встречаются в повесьти о Петре и Февронии
Ответить
Математика
Со станции одновременно вышли два поезда в противном направлениях скорость одного поезда 52км/ч скорость другого 48км/ч через сколько часов поезда ...
Ответить
Английский язык
1. Укажите верный вариант: I’d like _____ bread, please. А. any; Б. a; В. some; Г. many. 2. The old believe everything, the middle-aged s...
Ответить
Французский язык
Задать 2 вопроса к предложению - Last year he slept 6 hours a day
Ответить