Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю 2/3 и 5/9; 7/8 и 15/16; 1/100 и 1/20; 3/50 и 7/150.

Математика

Приведите дроби к наименьшему общему знаменателю 2/3 и 5/9; 7/8 и 15/16; 1/100 и 1/20; 3/50 и 7/150.

Автор: Гость