6 л виноградного сока разлили в 2 банки поровну.Из одной банки отлили 1 л сока.Сколь??о литров сока осталось в этой банке?

Математика

6 л виноградного сока разлили в 2 банки поровну.Из одной банки отлили 1 л сока.Сколь??о литров сока осталось в этой банке?

Автор: Гость