6 л виноградного сока разлили в 2 банки поровну.Из одной банки отлили 1 л сока.Сколь??о литров сока осталось в этой банке?
Математика
6 л виноградного сока разлили в 2 банки поровну.Из одной банки отлили 1 л сока.Сколь??о литров сока осталось в этой банке?
Ответ(ы):
Гость:
6÷2=3(л)в каждой банке 3-1=2(л)осталось в той банке
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