Подскажите пожалуйста характеристику Жилиина и Костылина из рассказа "Кавказски?? пленник"

Литература
Подскажите пожалуйста характеристику Жилиина и Костылина из рассказа "Кавказски?? пленник"
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