Рассчитайте объем газа (н.у.), полученного при взаимодействии серы массой 64 г с вод??родом, объемом 56 л. Помогите, пожалуйста! Не умею делать задачи на избыток-недостаток.

Химия
Рассчитайте объем газа (н.у.), полученного при взаимодействии серы массой 64 г с вод??родом, объемом 56 л. Помогите, пожалуйста! Не умею делать задачи на избыток-недостаток.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
S+H2=H2S 1м       1 моль V(ню)=m/M V=2 моль по поропорции 2/1=x/1 x=2 моль V(объем)=V(ню)хV(Объем молярный) V=2x22.4 V=44.8 л
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