Рассчитайте объем газа (н.у.), полученного при взаимодействии серы массой 64 г с вод??родом, объемом 56 л. Помогите, пожалуйста! Не умею делать задачи на избыток-недостаток.

Химия

Рассчитайте объем газа (н.у.), полученного при взаимодействии серы массой 64 г с вод??родом, объемом 56 л. Помогите, пожалуйста! Не умею делать задачи на избыток-недостаток.

Автор: Гость