Помогите выполнить используя формулы сокращённого умножения: 1)1003² 2)39²
Алгебра
Помогите выполнить используя формулы сокращённого умножения: 1)1003² 2)39²
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