Помогите выполнить используя формулы сокращённого умножения: 1)1003² 2)39²

Алгебра
Помогите выполнить используя формулы сокращённого умножения: 1)1003² 2)39²
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
На белом листе бумаги написано синим карандашом"физика", желтым "химия" Через како?? стекло синее или желтое надо смотреть, чтобы увидеть слово"физ...
Ответить
Геометрия
Диагональ АС делит трапецию АВСD на два подобных треугольника АВС и DCA. Основания трапеции ВС=5см AD=20см. Найдите длинну диагонали АС.
Ответить
Русский язык
Помогите очень быстро 436
Ответить
Информатика
Пожалуйста решит оч надо Условная инструкция Задача «Шахматная доска» Заданы две клетки шахматной доски. Если они покрашены в один цвет, то в...
Ответить
Математика
Среднее арифметическое чисел 3 и 8 3, 8 и 10
Ответить