На белом листе бумаги написано синим карандашом"физика", желтым "химия" Через како?? стекло синее или желтое надо смотреть, чтобы увидеть слово"физика"

Физика
На белом листе бумаги написано синим карандашом"физика", желтым "химия" Через како?? стекло синее или желтое надо смотреть, чтобы увидеть слово"физика"
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Через синее, тк через желтое, все будет сливаться
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