На белом листе бумаги написано синим карандашом"физика", желтым "химия" Через како?? стекло синее или желтое надо смотреть, чтобы увидеть слово"физика"
Физика
На белом листе бумаги написано синим карандашом"физика", желтым "химия" Через како?? стекло синее или желтое надо смотреть, чтобы увидеть слово"физика"
Ответ(ы):
Гость:
Через синее, тк через желтое, все будет сливаться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Диагональ АС делит трапецию АВСD на два подобных треугольника АВС и DCA. Основания трапеции ВС=5см AD=20см. Найдите длинну диагонали АС.
Русский язык
Информатика
Пожалуйста решит оч надо Условная инструкция Задача «Шахматная доска» Заданы две клетки шахматной доски. Если они покрашены в один цвет, то в...