Диагональ АС делит трапецию АВСD на два подобных треугольника АВС и DCA. Основания трапеции ВС=5см AD=20см. Найдите длинну диагонали АС.

Геометрия

Диагональ АС делит трапецию АВСD на два подобных треугольника АВС и DCA. Основания трапеции ВС=5см AD=20см. Найдите длинну диагонали АС.

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