Диагональ АС делит трапецию АВСD на два подобных треугольника АВС и DCA. Основания трапеции ВС=5см AD=20см. Найдите длинну диагонали АС.
Геометрия
Диагональ АС делит трапецию АВСD на два подобных треугольника АВС и DCA. Основания трапеции ВС=5см AD=20см. Найдите длинну диагонали АС.
Ответ(ы):
Гость:
площади относятся как коэфициэнты подобия 8:188+18=26026=260x=10a диагональ равна 10
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