Сумма 3 чисел 110. Второе число больше первого в 1 5 / 7раза. Третье число состовляет 17 / 24 второго числа .найдите числа ОЧЕНЬ СРОЧНО! !!!
Математика
Сумма 3 чисел 110. Второе число больше первого в 1 5 / 7раза. Третье число состовляет 17 / 24 второго числа .найдите числа ОЧЕНЬ СРОЧНО! !!!
Ответ(ы):
Гость:
A+b+c=110 c= имеем a+ 36a=770 a= b= c=
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