Еки шебердің биреуи 23 қамшы орди ал екиншиси 2 камшы артык орди. еки шебер барлыгы ??еше камшы орди
Математика
Еки шебердің биреуи 23 қамшы орди ал екиншиси 2 камшы артык орди. еки шебер барлыгы ??еше камшы орди
Ответ(ы):
Гость:
23+2=25(2 Шебер) 25+23=48(екеуи)
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