6 предложений из художественных текстов с сочетанием слов за то, при том, при чем, то же , так же
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6 предложений из художественных текстов с сочетанием слов за то, при том, при чем, то же , так же
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Видна на боках твоих впалых Кнута не одна полоса, ЗАТО на дворах постоялых Покушал ты вволю овса. (Н.Некрасов, "Мороз, Красный Нос") Он ожидал услышать голоса, крики команд, ожидал нападения, а различил лишь шорох шагов, ПРИЧЕМ удаляющихся. (В. Богомолов, "Момент истины"). По Антонову, духовный мардонг Пушкина был готов к концу XIX века, ПРИЧЕМ роль окончательной раскраски сыграли оперы Чайковского . (В. Пелевин, "Мардонги")
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