В треугольнике ABC угол А равен 30 градусов, С 60 градусов.CD- биссектриса угла С.Найдите угол CDB

Геометрия
В треугольнике ABC угол А равен 30 градусов, С 60 градусов.CD- биссектриса угла С.Найдите угол CDB
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сумма углов треугольника=180, т.е угол B=180-60-30=90.  Т.к CD-биссектриса, то угол ВСD=30.  теперь в треугольнике BCD : угол CBD=90,  угол BCD=30. Отсюда следует, что угол CDB=180-90-30=60 Ответ: угол CDB=60
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