Где возник буддизм в Средние века? Обведи 1. В Европе 2. В Индии 3. На Ближнем Вост??ке

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Где возник буддизм в Средние века? Обведи 1. В Европе 2. В Индии 3. На Ближнем Вост??ке

Автор: Гость