Где возник буддизм в Средние века? Обведи 1. В Европе 2. В Индии 3. На Ближнем Вост??ке

Окружающий мир
Где возник буддизм в Средние века? Обведи 1. В Европе 2. В Индии 3. На Ближнем Вост??ке
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Гость:
Ответь под цифрой 2)Индия это правильный ответ
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