6 сложных предложений со словами депутат,столица,диалог,народный,дневник,держава.Срочно!!!!
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6 сложных предложений со словами депутат,столица,диалог,народный,дневник,держава.Срочно!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Депутат сделал новые законы , и теперь мы их выполняем. Столица России Москва , я там живу. Мы разыграли диалог, учителю очень он понравился. Народный праздник нам очень понравился , и мы на следующий год хотим его снова отпраздновать. Мой дневник очень красивый , моей подруге он очень понравился. Россия наша держава, она нас делает сильнее.
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